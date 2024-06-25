Сексолог: "Не бойтесь задавать вопросы и идти с ними к специалисту"

Текст: Марина Бедорфас

Дарья Стафеева обладает современными и довольно еще редкими для Карелии специальностями. Она сексолог и энерготерапевт. Вся ее жизнь и деятельность направлены на то, чтобы помогать другим. Как банковский экономист пришел в психологию, и чем сексолог может помочь людям - в нашем материале.

- Кто такой сексолог?

- Любое слово с корнем «секс» вызывает интерес. Так же и сексолог. И я пришла на встречу со своим дипломом, сертификатом, чтобы читатели знали, что я не "Камасутру" изучала. И не рассказываю своим клиентам, как заниматься этим процессом. Я изучала сексологию с точки зрения психологии, чтобы помочь людям избавиться от барьеров, комплексов и разных проблем в этой сфере жизни.

С какими вопросами чаще приходят: кто-то не может расслабиться, у кого-то какие-то специфические фетиши, которые мешают построить личную жизнь, многие клиенты просто не получают оргазм. Тогда на помощь приходит сексолог. Он помогает эти проблемы решить, чтобы человеку было комфортно со своим партнером.

Мне давно была интересна психология человека, его поведенческие реакции, решения, чувства и так далее. Но по своей первой специальности я экономист, работала в банке. И моя сфера не была связана с психологией. И когда в нашу жизнь пришла пандемия, я начала искать новую сферу деятельности для себя, экономическая часть мне уже была неинтересна. Мне было важно найти то, где я могу быть полезной. Потому что у меня огромная потребность помогать всем: и людям, и животным. И я понимала, что женщин с проблемами в личной сексуальной жизни много, и именно это меня подтолкнуло к этой сфере обучения и дальнейшей работы.

Многие женщины не осознают, кто они, как устроен их организм, и в чем ценность женщины, ее уникальность. Вы знаете, что в школе у нас по анатомии и физиологии несколько уроков, а сексуального просвещения нет вообще. Мы должны понимать процессы получения удовольствия, потому что только так наша жизнь не будет казаться серой, чтобы не было апатии. Как устроен оргазм, и почему женщины зачастую его не получают - меня это очень интересовало. Лично я не знала, у кого это спросить, врачи в поликлиниках не отвечали на эти вопросы. И я решила изучить это сама.

- Где учат на сексологов?

- Я обучалась в Институте прикладной психологии в социальной сфере по направлению: различные аспекты сексологии в современной практике консультирования. Это дистанционное обучение в формате онлайн. Но начинала я с нумерологии, потом увлеклась коучем, потом кинезиологией и так пришла в сексологию. За несколько лет я приобрела много спецификаций.

- С кем работает сексолог?

- Сексолог - это специалист, который работает и с женщинами, и с мужчинами, и с семейными парами, и с парами, которые находятся в кризисных отношениях. Наше взаимодействие со всеми направлено на развитие сексуальной жизни.

Если мы говорим о Карелии и Петрозаводске, то хочу отметить, что здесь у людей есть предубеждение: город маленький, все узнают, какие у меня проблемы и куда я ходил. Но любой специалист обеспечивает конфиденциальность. И если тебе конфиденциальность не обеспечили, обращаетесь в Ассоциацию, и специалиста просто лишат квалификации. Он не сможет работать.

В нашей северной республике довольно закрытые люди, нет у нас в воспитании и в культуре того, что нужно обращаться за помощью, многие люди тянут до последнего с походом к стоматологу или к другому врачу, сдать те же анализы боятся. А обратиться к сексологу - они и представить себе этого не могут.

А в больших городах, по практике коллег, люди более открытые, там они понимают, что их просто никто не знает. И я вижу реально в этом проблему.

- А чем занимается энерготерапевт? И как это связано с сексологией?

- К энерготерапевту приходят люди с разными проблемами: с зависимостями, с депрессией. Это вообще может быть все, что угодно. В любом случае - это психология.

Например, как формируются убеждения: человек переживает сильную эмоцию, о чем-то подумал, что-то ему сказали. И это может быть не только грусть и агрессия, может быть и радость. И те или иные ощущение закрепляются в нем. С такими сильными эмоциями нужно уметь работать. Ведь именно они формируют определенные представления о жизни. И с этим я как энерготерапевт разбираюсь. Человек рассказывает о том, что его беспокоит, волнует, тревожит, мы делаем эмоциональную расстановку. Мой клиент вытаскивает все из себя, отдает это все. И тогда уходит напряжение из тела, начинают работать лучше какие-то органы, которые просто были зажаты, пока сам человек был сильно напряжен. Ведь мы зачастую не можем получить удовольствие и от секса, потому что у нас просто зажаты органы.

Есть такой стереотип, что только мужчинам нужен секс. Я с ним категорически не согласна, потому что женщинам нужен секс не меньше. Иначе без выброса гормонов и фонтана эмоций, зажато и тело, и все внутри. И энерготерапевт тоже снимает эти зажимы и напряжение. Все должно идти так, как задумано природой.

- Как энерготерапевт и сексолог может помочь женщинам на пенсии?

- Я придумала благотворительный проект «Женское долголетие». Он как раз для женщин 50+. И он дал отличные результаты. Участницы обрели новых подруг, поддержку. И я вижу, как они активно общаются, стали выходить на мероприятия, стали социально активно вести себя. Программа "Женское долголетие" объединила женщин не по интересам, творчеству или болезни, а по возрасту. Неделю участницы бесплатно занимались с психологом, сексологом, визажистом, парикмахером и даже кондитером. Все участницы — это жительницы Карелии, некоторые из них приехали из районов, чтобы посетить мастер-классы и занятия с разными специалистами. У одной участницы была трудность с работой, и другая женщина помогла ей - нашла новую работу.

Что важно человеку? Поддержка. Из поддержки рождается вера в себя. И это уже очень круто.

Второй результат, который бы я отметила: женщины пошли дальше и в другие проекты. Для меня важно, что они не остановились, они продолжают заниматься собой, своей внешностью, просвещением. Их уровень активности вырос, а значит, и кругозор тоже станет шире.

Третье - многие начали исполнять свои детские мечты. Кто-то изменил имидж, кто-то пошел к психологу, кто-то начал рисовать, петь. Знаете, иногда обновить гардероб - это уже большой шаг вперед. Наш проект - это отправная точка для развития. И если на первой встрече они еле-еле разговаривали друг с другом, то на последней - они в центре города на глазах у всех танцевали!

- Зачем помогать другим?

- Желание помогать появилось еще в детстве. У меня всегда были домашние животные: собаки, хомячки, попугай, черепаха. И в один момент у меня началась аллергия на этих хомячков, и мне пришлось их унести на станцию юннатов. Мне очень нравились животные, мне нравилось за ними ухаживать. Я ходила в этот центр, чистила клетки, кормила, разговаривала с животными. И за этими хомячками я там тоже ухаживала. Мне это очень нравилось. Я чувствовала себя нужной. Родители старались сделать нашу жизнь обеспеченной, они очень старались и поэтому постоянно были на работе. И я устраивала сама себе концерты с куклами, а потом, став постарше, перешла к животным. Им я могла реально помогать.

Потом я ходила в театральный кружок во Дворце творчества, и мы ставили спектакли для детей, которые на новогодних каникулах находятся в больницах. У меня тоже были роли. И мы ходили выступали там, раздавали подарки.

Позже я начала акцию "Тайный Санта", у меня всегда были знакомые среди предпринимателей, бизнесменов, я собирала письма-желания, приходила к ним, они покупали подарки, я собирала и отвозила их в малообеспеченные, многодетные семьи.

Мне очень все это нравится, и у меня даже как-то возникла идея - открыть благотворительный фонд, и меня она не покидает. Вернусь к этой идее попозже. И фонд будет либо для женщин, либо для детей.

И когда я отучилась на энерготерапевта, обучилась коучингу, различным техникам, сексологии, я стала сотрудничать с благотворительными организациями. Я ходила в Мама-дом, проводила лекции, выступала для фонда "Материнское сердце". Я всегда участвую в благотворительных концертах, на которых мы собираем разную помощь для тех, кто в этом нуждается. Лично я обожаю покупать детские зубные щетки. А сейчас я тоже работаю, чтобы помочь людям, я хочу, чтобы они поняли, что могут получать удовольствие от своего тела, не стесняться того, что с ними происходит, своих желаний и чувств.

Еще пару лет назад я сама жила в таком состоянии, когда я бы не вылезла из-под стола и тем более не стала об этом говорить с журналистом, да вы бы обо мне и не узнали никогда. Я была не уверена в себе, я ничего не понимала, не верила в свои знания, в способности, что я могу помогать.

Дарья Стафеева получила титул мисс "Жемчужина России - Карелия 2022". Наша героиня рассказала, что покорила жюри своей искренностью. В то время она переживала сложный депрессивный период и пошла за короной, чтобы двигаться вперед.

- Совет от сексолога?..

- Главный совет: не бойтесь задавать вопросы себе и идти с ними к специалисту. // Фото предоставила Дарья Стафеева.