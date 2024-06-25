За испорченную бездомным псом машину заплатит администрация Прионежья

Автомобиль жителя Прионежского района испортила бездомная собака, он подал иск в суд. Компенсацию за ущерб обязали выплатить районную администрацию, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Бродячий пес когтями и лапами нанес машине повреждения: поцарапал и помял передние крылья, капот, передний бампер, оторвал его часть.

- Указанные повреждения соответствуют заявленному событию, определена рыночная стоимость устранения повреждений,

- сказано в пресс-релизе.

Суд решил, что администрация Прионежского района не предприняла все меры по отлову и содержанию безнадзорных животных, в результате пострадал автомобиль истца.

В пользу автомобилиста взыскали сумму причиненного ущерба и судебные расходы. Решение пока не вступило в законную силу. // фото: freepik.com