25 июня 2024, 18:39
Специальное место для поцелуев оборудовали в Петрозаводске
Новый арт-объект открыли в карельской столице
Накануне Дня города в Петрозаводске официально открыли место для поцелуев. Об этом рассказала мэр Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
Знак установили около скамейки для влюбленных рядом со зданием Дворца торжественных церемоний.
- Первые молодожены с большим удовольствием уже сфотографировались у нового арт-объекта,
- написала Колыхматова.
Она поздравила все пары и выразила уверенность, что это место понравится не только молодоженам, но и всем хранящим любовь парам. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте