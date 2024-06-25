Специальное место для поцелуев оборудовали в Петрозаводске

Накануне Дня города в Петрозаводске официально открыли место для поцелуев. Об этом рассказала мэр Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

Знак установили около скамейки для влюбленных рядом со зданием Дворца торжественных церемоний.

- Первые молодожены с большим удовольствием уже сфотографировались у нового арт-объекта,

- написала Колыхматова.

Она поздравила все пары и выразила уверенность, что это место понравится не только молодоженам, но и всем хранящим любовь парам. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте

