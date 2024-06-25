Схема движения в центре Петрозаводска кардинально изменится завтра

Часть улицы Шотмана в Петрозаводске перекроют для движения транспорта с 26 июня. Это связано с необходимостью модернизации инженерных сетей, сообщили в мэрии.

Земляные работы до 16 июля будут проводить работники АО «ПКС-Тепловые сети».

С 26 июня по 5 июля часть улицы перекроют по направлению к площади Гагарина, а с 6 по 16 июля – по направлению к Чапаевскому кольцу. Двустороннее движение автомобилей организуют по открытой проезжей части.

При этом троллейбусы по улице Шотмана ходить перестанут. Маршрут №1 будет двигаться до площади Гагарина, далее – в обратном направлении. Маршрут №8 продлят до Кукковки.

С 6 по 16 июля автобусы будут останавливаться у дома №8А по улице Шотмана. // фото: администрация Петрозаводска