Петрозаводчанка прошла опрос от банка и подарила сбережения мошенникам

На уловку дистанционных мошенников попалась 42-летняя жительница карельской столицы. По сообщению МВД, потерпевшая женщина состояла в одной из групп в социальной сети по тематике детских пособий. В ней она нашла пост с предложением заработать две тысячи рублей, пройдя опрос от банка.

Женщина прошла по ссылке, заполнила анкету и оценила работу банка. Она также указала имя и номер банковской карты. Когда ей пришло смс-сообщение о регистрации в онлайн-кабинете банка, петрозаводчанка не придала этому значения. Надеясь получить обещанные за опрос деньги, женщина ввела код из смс.

Но вместо сообщений о пополнении счета ей стали приходить оповещения о списании денег. В итоге с ее банковской карты были выведены 11 690 рублей. Женщина позвонила на горячую линию банка, где ей объяснили, что она общалась с мошенниками. Полиция организовала проверку. (фото ru.freepik.com)