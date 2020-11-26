Молодой житель Карелии обокрал собственного отца

В полицию Сегежи обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что с его кредитной карты исчезли 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что кредитку сегежанину выдали на работе. Однако, он ей не пользовался и убрал в ящик стола. Через некоторое время ему стали приходить сообщения с требованием пополнить счет. Мужчина обратился в банк, где выяснилось, что лимит на карте исчерпан. Тогда он пошел в полицию.

Стражи порядка раскрыли преступление. Оказалось, что отцовскую карту незаметно взял 21-летний сын потерпевшего. Он установил на свой мобильник специальное приложение, после чего все деньги со счета перевел себе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото debet-kredit-karta.ru