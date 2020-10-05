Петрозаводчанка подарила музею пальто писателя Сергея Довлатова

Кожаное пальто писателя Сергея Довлатова долгие годы хранилось у одной петрозаводской семьи. Его историю на своей странице «ВКонтакте» рассказала петрозаводчанка Вера Мешко, дочь тележурналиста, известной карельской писательницы-автора романа «Колдун здесь» Татьяны Мешко.

«В 1990е годы мама отправилась в командировку в Тюбинген в Германии, чтобы подготовить телепрограмму о наших соотечественниках. Там познакомилась со вдовой поэта-диссидента Льва Друскина. Все мы помним 90е годы... Вдова решила отдать кое-что из их одежды. В том числе огромное кожаное пальто. По ее словам, оно осталось у них от Довлатова, после того, как тот гостил проездом. Имя Довлатова в первые годы после его смерти еще не вызывало священного трепета. Поэтому мама пальто взяла исключительно с мыслью - а вдруг папа будет носить? Но по приезду мы все поняли, что папа был слишком худой для довлатовского пальто. Так оно и провисело в шкафу все эти годы»,

- написала Вера Мешко.

Час пальто настал, когда ее отца не стало.

«После папиного ухода, разбирая вещи, я наткнулась на пальто и предложила его Музею Довлатова в Пушкинских горах. Они с благодарностью его приняли, и теперь это пальто - единственная в России вещь, принадлежавшая Довлатову».

Как рассказала нашему порталу Вера Мешко, пальто в музей она отправила в середине сентября. Как выглядит музей в Псковской области, где летом 1977 года жил экскурсовод Довлатов, можно увидеть из короткого видеоролика.

«Они выкупили избушку-развалюху, где Довлатов жил во время работы экскурсоводом. И так все там и оставили. Он вспоминал, как по ночам, через дыру в стене, к нему в избу приходила бродячая собака...» - написала Мешко.

Фото и видео Музея Довлатова в Пушкинских горах, gazeta.ru