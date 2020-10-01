Открывшийся вчера Музей Карельского фронта в Беломорске закрыли

Музей Карельского фронта, который торжественно открыли 30 сентября в Беломорске, закрывается. Информация об этом появилась сегодня вечером в группе музея в социальной сети.

«С 2 октября 2020 года Музей временно закрывается по техническим причинам»,

- сказано в сообщении.

Какие именно причины внесли коррективы в работу нового музейного объекта, не уточняется. Как и не называются конкретные сроки, когда музей снова откроет двери для посетителей.

«О возобновлении работы в обычном графике будет сообщено дополнительно».

Однако паблик обещает публиковать «интересные записи» о музее, а также приносит извинения за доставленные неудобства.

Музей расположен в здании 1930 года, где в годы войны находился штаб Карельского фронта. В его фонды вошли артефакты военного времени, семейные реликвии, копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы.