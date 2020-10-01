Костомукшанка сфотографировала белого олененка с мамой в лесу

Жительница Карелии поймала в объектив своего фотоаппарата семейство оленей. Ради удачного ракурса и снимка, костомукшанке пришлось ползать по лесу и ямам.

В результате одежда женщины оказалась выпачкана землей и глиной, зато удалось сделать великолепные кадры белого олененка вместе с его мамой. Животные спокойно отдыхали в лесу.

Как рассказала автор снимков Наталья Туовила, оленей она сфотографировала не в Костомукше, а в туманном лесу Финляндии рядом с Куусамо.

Причем олененок видел женщину, но позволил подойти ей на близкое расстояние.

Фотографии Натальи Туовила