Автомобилисты рассказали о коте-скитальце с трассы Петербург-Мурманск

Персидский кот бродит вдоль трассы «Санкт-Петербург – Мурманск», не боясь машин. Вероятно, животное пытается добраться домой. И, возможно, хозяева также ищут своего потерявшегося любимца.

Еще в конце августа этого бродягу видели между Беломорском и Кемью. Неравнодушные люди пытались его поймать, но кот был напуган и не шел в руки. Сообщение о скитальце появилось 23 августа в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Сегодня в паблике «МурманЗооПотеряшки» появилась информация, что пушистого путешественника снова заметили на дороге Е105 между 1053-1054 км в сторону Мурманска, не доезжая до Теддино.

По сообщениям очевидцев, кот длинношерстный, белый или светло-серый, на шлейке. За месяц животное преодолело расстояние в 240 километров от того места, где его видели в первый раз. Поймать его не удалось, кот убежал в лес.

Фото: vk.com