Петрозаводчанка нашла мобильный телефон и стала подозреваемой в краже

В полицию Петрозаводска обратилась жительница города. Женщина рассказала, что забыла мобильный телефон в автомобиле такси, а перевозчик утверждает, что гаджет не находил. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники полиции установили подозреваемую, ей оказалась 53-летняя женщина. Она ехала в такси следом за потерпевшей. Горожанка рассказала, что нашла на сидении мобильник и забрала себе. Женщина отключила гаджет, а позже перепрошила и планировала пользоваться им сама. Она не считала, что совершает преступление.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мобильник изъят полицейскими.