Петрозаводчанина осудили за попытку убить знакомого

В квартире на Машезерской в Петрозаводске едва не погиб мужчина. Компания приятелей выпивала, но в какой-то момент между гостем и владельцем жилья завязалась ссора.

Сначала гость ударил мужчину кулаком в голову, а затем нанес несколько ранений острым предметом, после чего сбежал. Потерпевшему оказали помощь, и он остался жив. А нападавший был задержан. Следователи возбудили дело о покушении на убийство.

Следователям он пояснил, что ссора произошла из-за словесных оскорблений, которые его разозлили. Вину он признал. Суд приговорил мужчину к шести с половиной годам колонии строгого режима. // фото freepik.com