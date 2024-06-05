Рабочего в Карелии придавило экскаватором

Следователи завели уголовное дело после инцидента с рабочим в Пудожском районе.

Все случилось в марте на территории, где проводят работы по обустройству газопровода. Рабочего придавило ковшом экскаватора. Травмы оказались тяжкими.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В Следкоме Карелии уточнили, что травмирование произошло в результате допущенных должностными лицами, ответственными за соблюдение требований охраны труда, нарушений правил безопасности при производстве работ. // фото пресс-служба СУ СК по РК