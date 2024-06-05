Мужчина тратил деньги с чужой карты, пока ее не заблокировали

Кондопожанка обратилась в полицию с заявлением о краже с банковского счета более 6800 рублей. Она пояснила, что обронила свою карточку, а пропажу заметила по возвращении домой. На телефон стали приходить уведомления о списании денег, и она заблокировала карту, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Подозреваемого установили. 32-летний житель Кондопоги рассказал, что нашел на улице банковскую карту и прошелся по магазинам. Он успел набрать продуктов, алкоголя и курительных приспособлений.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 6 лет лишения свободы. // фото «Петрозаводск говорит»