Грузовик раздавил водителя на стоянке трассы «Сортавала»

Водитель ремонтировал грузовик Iveco на стоянке трассы «Сортавала». В какой-то момент транспортное средство покатилось в сторону поребрика и наехало на петербуржца. 51-летний водитель погиб на месте, сообщает портал 47news.ru.

Трагедия произошла вечером 4 июня во Всеволожском районе Ленобласти.

ГАИ выясняет, что произошло с тормозами в грузовике. // фото «Петрозаводск говорит»