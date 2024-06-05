05 июня 2024, 09:42
Происшествия

Грузовик раздавил водителя на стоянке трассы «Сортавала»

51-летний мужчина ремонтировал грузовик, как внезапно тот покатился

Водитель ремонтировал грузовик Iveco на стоянке трассы «Сортавала». В какой-то момент транспортное средство покатилось в сторону поребрика и наехало на петербуржца. 51-летний водитель погиб на месте, сообщает портал 47news.ru.

Трагедия произошла вечером 4 июня во Всеволожском районе Ленобласти.

ГАИ выясняет, что произошло с тормозами в грузовике. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
трасса «Сортавала»
Ленобласть
грузовик