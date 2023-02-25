Петрозаводчанин сутки не мог попасть в квартиру и боялся ломать дверь

Не совсем обычный случай произошел вчера вечером в Петрозаводске. Мужчина, проживающий в общежитии на улице Варламова, потерял ключи от квартиры. Он в течение суток не мог попасть домой.

Бродил длительное время по улицам, в конце концов решил обратиться за помощью к пожарным, в часть на улице Правды.

- Когда мы прибыли на место, пришлось разыскать участкового. И в его присутствии уже вскрывать квартиру. Во время всех проводимых работ, мужчина просил не ломать сильно дверь, так как у него нет денег на ремонт,

- рассказал один из участников необычной спасательной операции.

Пожарные аккуратно отжали дверь и запустили бедолагу в квартиру. Так что на ремонт двери тратиться не пришлось. // фото: freepik.com