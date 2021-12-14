Петрозаводчанин поблагодарил спасателей за быструю помощь

Вчера в 19 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска от женщины поступил тревожный звонок с просьбой о помощи. Горожанка рассказала, что в квартире оказался заперт ее двухлетний ребенок, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Как оказалось, мама пошла выносить мусор, а мальчик закрылся от нее в квартире. О происшествии женщина сообщила мужу. Приехав домой, мужчина реально оценил обстановку и понял, что без помощи спасателей не обойтись.

Прибывшие к месту вызова пожарные из специализированной пожарно-спасательной части, используя шанцевый инструмент, аккуратно вскрыли дверь квартиры и воссоединили семью.

Через некоторое время горожанин позвонил на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска и выразил благодарность пожарным, которые оперативно откликнулись на просьбу, приехали быстро и для воссоединения семьи аккуратно вскрыли дверь. Фото pixabay.com/Life-Of-Pix