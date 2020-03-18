Петрозаводчанин оставил пенсионера без велосипеда

Очередную кражу велосипеда раскрыли в столице Карелии: жертвой вора стал 60-летний петрозаводчанин. Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже: ущерб от действий злоумышленника он оценил в 2 600 рублей, сообщает МВД по Карелии.

Выяснилось, что мужчина хранил «железного коня» на лестничной клетке, где его и заметил преступник - 25-летний петрозаводчанин.

По его словам, проходя ночью мимо жилого дома, он обратил внимание на окно, у которого стоял велосипед. Проникнув в подъезд, мужчина похитил средство передвижения, а утром сбыл его. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и продукты. По факту кражи возбуждено уголовное дело.