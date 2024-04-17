Петрозаводчанин хотел набрать воды и вонзил в колонку топор

Житель Петрозаводска решил облегчить себе задачу, набирая воду из колонки. Он воткнул в нее топор, сообщили в пресс-службе «РКС-Петрозаводск».

Инцидент на Гвардейской улице запечатлел неравнодушный горожанин и прислал видео в «ПКС-Водоканал». Этот метод показался мужчине удобным: ему не пришлось стоять около колонки, нажимая на ручку.

Специалисты назвали такой способ решения проблемы «совершенно неприемлемым» и объяснили, что колонка не сломалась только чудом.

- Такая эксплуатация водоразборной колонки грозит поломкой – целый район мог остаться без воды из-за одного человека, решившего облегчить себе жизнь,

- отметили в ведомстве.

Еще горожане нередко вставляют в колонки щепу, она проваливается в корпус, и вода перестает поступать. // фото, видео: «РКС-Петрозаводск»