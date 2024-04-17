Эпидобстановку в Карелии обсудят в прямом эфире

В рамках проекта «ЦУР объясняет» в четверг, 18 апреля, в прямом эфире на вопросы жителей об эпидемиологической обстановке в регионе и мерах профилактики по природно-очаговым инфекциям ответит руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия Людмила Котович.

Одна из главных тем эфира – от чего необходимо прививаться в настоящее время.

Вопросы жители могут задать заранее в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 18.20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» () и в «Одноклассниках» .

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.