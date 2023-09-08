Петрозаводчане жалуются на засилье крыс, мэрия «тасует» мусорные баки

Житель Петрозаводска пожаловался на кишащую крысами контейнерную площадку на пересечении улицы Чкалова и Харьковской. Он разместил в паблике «Подслушано в ПТЗ» снимок, на котором видны горы не вывезенного мусора.

- Просто подойти выкинуть мусор - это целый квест, крысы живут на ПМЖ. Все завалено так, что приходиться лазить как скалолаз,

– написал мужчина.

В той же группе горожане регулярно размещают фото и видео подобных площадок для сбора мусора. В частности, они запечатлели «ужин крыс» на Коммунистов, 13 А – Луначарского, 16 А.

При этом администрация Петрозаводска постоянно проявляет активность по вопросу сбора отходов. В частности, 8 сентября мэрия сообщила, что контейнерную площадку около дома №10 Б на проспекте Ленина демонтировали и перенесли к дому №10.

Петрозаводчан призвали не выбрасывать ТКО в не установленных для этого местах и сообщать о фактах не вывоза мусора на горячую линию регоператора по телефону: 8 (8142) 79-82-86. // фото, видео: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте