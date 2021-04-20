Петрозаводчане возмущены грязным матрасом вблизи мемориала

Жители столицы Карелии обратили внимание на появление матраса вблизи Галереи героев Советского Союза на улице Антикайнена. Такой «арт-объект» вызвал негодование со стороны горожан. Возмущенный пост появился в паблике «Подслушано в Птз».

По наблюдению горожан, старый пыльный матрас лежит там не день и не два, но около недели.

«Представители сферы ЖКХ, отвечающие за чистоту в парках, этот матрац еще долго будет лежать у Галереи Героев и позорить облик города-героя? Неделю уже лежит - и никому дела нет. Это вы так к Дню Победы готовитесь? Или для алкашей, которые в стоящем рядом алкомаркете затариваются, лежаночку приготовили»,

- возмущаются жители Петрозаводска.

Петрозаводчане предположили, чтобы сказал известный парикмахер Сергей Зверев, увидев такой тюфяк.

«Если бы С.Зверев увидел такое, точно бы сказал: «Звезда в шоке!» Пока лишь, в шоке только я и еще может быть пара-тройка человек».

Галерея была открыта 29 октября 1977 года. В галерее увековечены имена 28 Героев Советского Союза - сынов и дочерей карельского края. (фото monuments.karelia.ru)