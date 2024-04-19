Петрозаводчане в шоке от воды из крана

Жители карельской столицы в шоке от воды, которая течет из крана. У одних вода цвета чая, у других – молока в придачу с неприятным запахом.

Сегодня на цвет воды пожаловались жители дома №7 по улице Труда в Соломенном. Фотографию наполненной желтой водой ванны опубликовали пользователи паблика «ТОС Соломенное».

В доме на Луначарского из крана наоборот течет вода цвета молока. Со слов петрозаводчан, она пенится, а запах оставляет желать лучшего.

При этом воду пропускали, но ничего не изменилось. // фото скриншот VK-паблик «Зарека Петрозаводск новости района»/ unsplash.com