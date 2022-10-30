Петрозаводчане потребовали поставить фонари на Варламова

Проблема с освещением волнует петрозаводчан. И если на каких-то улицах фонари светят тускло, то на других их и совсем нет.

Таким отрезанным от света участком оказалась улица Варламова. Недовольство-просьбу горожане разместили в сообществе «Подслушано в Птз».

«Это улица Варламова в районе речного общежития, дома 21. Вообще ничего не видно, необходимы фонари! Там люди в офисах работают до темна, детей из садов ведут по этой улице. Ну как так, здесь оживленно довольно, установите сюда освещение-то уже»,

- потребовали петрозаводчане. (фото vk.com)