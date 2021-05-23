Петрозаводчане отловили утку на дороге, чтобы ее не сбила машина

Жители карельской столицы помогли птице, оказавшейся на проезжей части. О спасении селезня сообщает паблик «Республика Карелия». Горожане заметили утку на дороге на Кукковке. Птица почему-то не улетала и могла в любую минуту попасть под машину.

Петрозаводчане отловили птицу и отвезли в ветеринарную клинику. Судя по выложенным пабликом фото, птице сделали рентген.

«Оказалось, что селезень не мог летать. Врач предположил, что на него напало животное, но птица вырвалась»,

- говорится в сообщении правительственного паблика.

После посещения ветеринара птицу отпустили на набережной. Селезень уплыл.

Напомним, в июне 2020 года в Петрозаводске прохожие также помогли утиному семейству. (фото vk.com)