10 октября 2023, 07:44
Петрозаводчане освещают себе дорогу фонариками на телефоне
По вечерам на некоторых улицах столицы Карелии не горят фонари, горожанам приходится выкручиваться самим
С приходом осени улицы столицы Карелии погрузились во мрак. На негорящие уличные фонари продолжают жаловаться в сообществе «Подслушано в Птз».
Пешеходам приходится включать фонарики на телефонах.
«Шли с ребенком от «Макси», мимо Екатерининской церкви и до Октябрьского. Ни одного фонаря не было включено по пути, время 19:00. Все включали фонарики на телефонах, вообще не видно ничего»,
- написала петрозаводчанка.
Ранее о проблемах с освещением сообщали на Древлянке и на улице Калевалы. // фото скриншот видео с VK-сообщества «Подслушано в Птз»