Петрозаводчане освещают себе дорогу фонариками на телефоне

С приходом осени улицы столицы Карелии погрузились во мрак. На негорящие уличные фонари продолжают жаловаться в сообществе «Подслушано в Птз».

Пешеходам приходится включать фонарики на телефонах.

«Шли с ребенком от «Макси», мимо Екатерининской церкви и до Октябрьского. Ни одного фонаря не было включено по пути, время 19:00. Все включали фонарики на телефонах, вообще не видно ничего»,

- написала петрозаводчанка.

Ранее о проблемах с освещением сообщали на Древлянке и на улице Калевалы. // фото скриншот видео с VK-сообщества «Подслушано в Птз»