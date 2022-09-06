Петрозаводчанам рассказали, где сделать прививки от гриппа и ковида

Продолжается вакцинация против коронавируса в Карелии. В то же время началась и прививочная компания от гриппа. Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал, где можно сделать прививку.

Жителей Петрозаводска ждут в поликлиниках по месту жительства и в мобильном пункте в ТРК «Лотос Плаза». Прием осуществляется с 13:00 до 19:00 каждый день.

Также вакцинироваться можно в здравпункте ПетрГУ на улице Герцена, 31б. Прививки там делают с понедельника по пятницу с 11.00 до 14.00, записывают на вакцинацию по телефону 76-09-66.