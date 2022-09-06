В России переиздадут с изменениями правила дорожного движения

Правительственная подкомиссия одобрила проект постановления, в рамках которого разрешается вносить изменения в Правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Коммерсант».

После одобрения документа премьер-министром и минтрансом можно будет вносить изменения в ПДД до 2029 года. Это означает, что начнется работа по созданию новых правил, которая продлится шесть лет, так как переиздание является долгой и сложной процедурой.

Напомним, действующие ПДД были приняты в 1993 году. За почти 30 лет в них внесли более 50 поправок. В прошлом году кабмин запретил менять правила без полного переиздания. Фото: pxhere.