Рейсы в Суоярви из Петрозаводска отменили

Во вторник, 6 сентября, автобусы не будут ходить в Суоярви из Петрозаводска и обратно. Об этом сообщили в группе автовокзала ВКонтакте.

Отмену объяснили техническими причинами, какими именно, не уточнили. Речь идет об автобусах 522-го маршрута. Из Петрозаводска они должны были отправляться в 7:05 и 14:15, а из Суоярви - в 10:30 и 18:00.

Купленные билеты можно сдать, деньги за них полностью вернут. Администрация автовокзала извинилась перед пассажирами. // Фото: «Автовокзал Петрозаводск»/ВКонтакте