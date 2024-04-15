Петрозаводчанам подсказали, куда можно сдать бесплатно старые шины

С приходом весны на контейнерных площадках в Петрозаводске вновь начали расти горы из старых покрышек. Хотя выбрасывать их вместе с обычными отходами запрещено, как и использовать для благоустройства клумб и газонов.

Петрозаводчане могут экологично утилизировать ненужные шины. На улице Заводская, 3, строение 1, работает завод резино-технических изделий. Специалисты перерабатывают старые шины в крошку.

Сюда горожане могут бесплатно привезти старые шины и оставить их на площадке перед цехом. Один человек может привезти до 20 шин в любое время. А вот юридическим лицам следует заключать договоры на утилизацию.

На Вытегорском шоссе, куда ранее петрозаводчане могли привозить в ограниченном количестве старые шины, перестал работать. Об этом написали в сообществе «Меньше отходов - Карелия». // фото «Петрозаводск говорит»