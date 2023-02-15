Петрозаводчанам напомнили места проведения вакцинации от коронавируса

В Петрозаводске продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса. В мэрии города напомнили, где можно сделать прививку.

Так, вакцинация проходит в поликлиниках карельской столицы. Там ее можно пройти как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Помимо этого, работает мобильный пункт в ТРК «Лотос Плаза». Он открыт ежедневно с 13 до 19 часов. Вакцинация в здравпункте ПетрГУ по адресу Герцена 31б возможна по предварительной записи по телефону 76-09-66 (с 11 до 14 часов).

Заболеваемость ковидом в России растет. За минувшие сутки зарегистрированы 13 436 новых зараженных - это максимум для 2023 года. // Фото: unsplash.com