15 февраля 2023, 15:19
Петрозаводчанам напомнили места проведения вакцинации от коронавируса
В стране продолжают отмечать рост заболеваемости Covid-19
В Петрозаводске продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса. В мэрии города напомнили, где можно сделать прививку.
Так, вакцинация проходит в поликлиниках карельской столицы. Там ее можно пройти как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Помимо этого, работает мобильный пункт в ТРК «Лотос Плаза». Он открыт ежедневно с 13 до 19 часов. Вакцинация в здравпункте ПетрГУ по адресу Герцена 31б возможна по предварительной записи по телефону 76-09-66 (с 11 до 14 часов).
Заболеваемость ковидом в России растет. За минувшие сутки зарегистрированы 13 436 новых зараженных - это максимум для 2023 года. // Фото: unsplash.com