Петрозаводчан вновь предупредили об отключении электричества

13 декабря энергетики будут проводить работы на линии электропередачи и трансформаторных подстанциях в карельской столице. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

В связи с этим с 9 до 17 часов ожидается ограничение подачи электричества в дома, расположенные на Комсомольском проспекте (на участке от улицы Братьев Озеровых в сторону СНТ «Лососинка»), на улице Совхозной. Без света также останутся урочище Лососинное, СНТ «Лососинка», «Лососинские ключи», «Радужный». Электричества не будет и в агробиологической станции КарНЦ РАН.

Энергетики подчеркивают, что ЖК «Акварели» под отключение не попадет. // Фото: unsplash.com