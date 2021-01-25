25 января 2021, 19:18
Конкурсы

Петрозаводчан приглашают на конкурс «Зимние сказки Гипербореи»

Авторов лучших композиций из снега и льда наградят 8 февраля

Заявки на конкурс «Зимние сказки Гипербореи» все еще принимают. Последний день для подачи – 2 февраля. Творческий проект уже поддержали более двухсот участников, сообщили в администрации Петрозаводска.

Фотографии снежных и ледовых скульптур присылают образовательные учреждения столицы Карелии, коллективы организаций и семьи. Фотографии участников опубликованы в альбоме конкурса.

Принять участие в зимнем состязании или мини Гиперборее могут все желающие. Главное условие - использование природного материала. В композиции обязательно должна присутствовать надпись
«Гиперборея – 2021». Фотографии готовой композиции с указанием названия работы и команды, контактными данными загружаются участниками в альбом группы конкурса.

Авторов лучших композиций наградят 8 февраля. При выборе победителей будут учитывать оформление, сложность, оригинальность скульптуры, тематическое соответствие. (фото vk.com)

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