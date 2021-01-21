21 января 2021, 20:42
Минфин Карелии объявляет конкурс
В главном денежном ведомстве республики не хватает кадров
Министерство финансов Карелии проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, сообщает сайт правительства республики.
Вакантны следующие должности:
- начальник отдела межбюджетных отношений;
- главный специалист отдела межбюджетных отношений;
- ведущий специалист отдела межбюджетных отношений;
Кроме того проводится конкурс на включение в кадровый резерв Министерства финансов Республики Карелия для замещения должностей госслужбы старшей группы:
- бюджетного управления;
- управления расходов бюджета.
Подробная информация о конкурсе размещена на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров, на сайте Министерства финансов Республики Карелия.
Изображение с сайта правительства Карелии.