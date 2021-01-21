Минфин Карелии объявляет конкурс

Министерство финансов Карелии проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, сообщает сайт правительства республики.

Вакантны следующие должности:

начальник отдела межбюджетных отношений;

главный специалист отдела межбюджетных отношений;

ведущий специалист отдела межбюджетных отношений;

Кроме того проводится конкурс на включение в кадровый резерв Министерства финансов Республики Карелия для замещения должностей госслужбы старшей группы:

бюджетного управления;

управления расходов бюджета.

Подробная информация о конкурсе размещена на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров, на сайте Министерства финансов Республики Карелия.

Изображение с сайта правительства Карелии.