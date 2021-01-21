21 января 2021, 20:42
Конкурсы

Минфин Карелии объявляет конкурс

В главном денежном ведомстве республики не хватает кадров

Министерство финансов Карелии проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, сообщает сайт правительства республики.

Вакантны следующие должности:

  • начальник отдела межбюджетных отношений;
  • главный специалист отдела межбюджетных отношений;
  • ведущий специалист отдела межбюджетных отношений;

Кроме того проводится конкурс на включение в кадровый резерв Министерства финансов Республики Карелия для замещения должностей госслужбы старшей группы:

  • бюджетного управления;
  • управления расходов бюджета.

Подробная информация о конкурсе размещена на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров, на сайте Министерства финансов Республики Карелия.

Изображение с сайта правительства Карелии.

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