24 сентября 2021, 14:43
Пешеходную дорожку в Соломенском парке мостят яркой брусчаткой
Обустройство удобной для гуляния дорожки в парке Петрозаводска планируют завершить в октябре
На днях подрядчик начал моститьдорожку для пешеходов на территории Соломенского парка. В администрации Петрозаводска сообщили, что рисунок помогали выбирать жители.
Дорожку выкладывают брусчаткой разных цветов, которая образует геометрический рисунок. Дизайн совместно подбирали сотрудники мэрии и инициативная группа жителей района.
Общая площадь, которую предстоит замостить, составляет более 500 квадратных метров. Подрядчик планирует закончить работы в октябре.
Благоустройство парка продолжат в следующем году. Рядом собираются разместить зону для активного отдыха с тренажерами и спортивной площадкой. // Фото: источник