Пешеходную дорожку в Соломенском парке мостят яркой брусчаткой

На днях подрядчик начал моститьдорожку для пешеходов на территории Соломенского парка. В администрации Петрозаводска сообщили, что рисунок помогали выбирать жители.

Дорожку выкладывают брусчаткой разных цветов, которая образует геометрический рисунок. Дизайн совместно подбирали сотрудники мэрии и инициативная группа жителей района.

Общая площадь, которую предстоит замостить, составляет более 500 квадратных метров. Подрядчик планирует закончить работы в октябре.

Благоустройство парка продолжат в следующем году. Рядом собираются разместить зону для активного отдыха с тренажерами и спортивной площадкой. // Фото: источник