Пешехода сбили на «зебре» в центре Костомукши

На пересечении улиц Калевала и Ленина в Костомукше 30 сентября сбили пешехода. Он переходил дорогу по «зебре», пишут в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте.

Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения «Ситилинк». В кадре видно, что легковой автомобиль поворачивает направо и врезается в человека.

Почему водитель не уступил дорогу пешеходу, предстоит установить правоохранителям. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте