Пешеход пострадал в дорожной аварии в Петрозаводске

Днем в субботу, 20 января, в Петрозаводске произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, инцидент случился в 12:35 на улице Лососинской. По предварительной информации, 50-летний водитель Mitsubishi Lancer проявил невнимательность и совершил наезд на 47-летнего пешехода.

В результате аварии горожанин получил травмы. Ему было назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД Петрозаводска