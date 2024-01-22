Мошенники выманили деньги у юного карельского геймера

Подросток лишился 12 тысяч рублей после общения с владельцем аккаунта в компьютерной игре.

Подросток наткнулся в соцсети на объявление о продаже аккаунта в онлайн-игре для мобильного телефона, рассказали в полиции.

Он связался с администратором группы и получил номер телефона для перевода денег. После того как петрозаводчанин отправил деньги, его заблокировали в группе. Аккаунт от игры он не получил и обратился в полицию. // фото freepik.com