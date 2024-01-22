22 января 2024, 10:28
Мошенники выманили деньги у юного карельского геймера
Подросток попался на удочку аферистов при покупке аккаунта в компьютерной игре
Подросток лишился 12 тысяч рублей после общения с владельцем аккаунта в компьютерной игре.
Подросток наткнулся в соцсети на объявление о продаже аккаунта в онлайн-игре для мобильного телефона, рассказали в полиции.
Он связался с администратором группы и получил номер телефона для перевода денег. После того как петрозаводчанин отправил деньги, его заблокировали в группе. Аккаунт от игры он не получил и обратился в полицию. // фото freepik.com