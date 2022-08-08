08 августа 2022, 20:31
Пешеход едва не пострадал после ДТП на Древлянке
Городская камера наблюдения сняла эпизод на Древлянском кольце
Сегодня утром в Петрозаводске на Древлянском кольце произошло ДТП. Инцидент, случившийся в 8:22, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как в автомобиль, съезжавший с кольца на Лесной проспект, въехал внедорожник. От удара транспортное средство отбросило на пешеходный переход. Человек, пересекавший в этот момент проезжую часть, сумел вовремя остановиться.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Фото: скриншот видео CityLink