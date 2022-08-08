Пропавшие в Карелии взрослые и ребенок найдены

Пропавшие в Приладожье двое взрослых и ребенок найдены. Они живы и здоровы. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Напомним, о розыске 37-летней женщины, 35-летнего мужчины и 10-летней девочки было объявлено сегодня днем. Они пропали в Лахденпохском районе. Сообщалось, что люди уехали 5 августа на автомобиле Nissan X-Trail и исчезли.

Где и при каких обстоятельствах найдены пропавшие, не уточняется. Фото «Петрозаводск говорит»