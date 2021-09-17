Первый участок по программе «Арктический гектар» выдан в Карелии

В Карелии выдали первый участок по федеральной программе «Гектар в Арктике». Об этом на личной странице сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Землю в Кеми в безвозмездное пользование получили Елена и Александр Виролайнен из Рабочеостровска. На своем участке они планируют построить дом и благоустроить территорию вокруг. Площадь участка составила почти 1500 квадратных метров, то есть 15 соток.

– Программа стартовала в республике с 1 августа, и за это время поступило уже более 340 заявлений. Чаще всего люди хотят получить бесплатный участок в Арктической зоне для строительства дома, чтобы завести подсобное хозяйство или заняться туристическим бизнесом, – пишет губернатор.

Отметим, на территории республики в Арктическую зону входят шесть муниципалитетов: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский и Сегежский районы, а также Костомукшский городской округ.