158 жителей Карелии заразились коронавирусом за сутки

В Карелии за сутки коронавирусом заболели 158 человек. Об этом на своей личной странице сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Из них 42 пациента находятся в состоянии средней тяжести, трое – в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.

Также в регионе зафиксировали три летальных исхода, причиной которых стал коронавирус. Всего, по официальным данным, в регионе от COVID-19 скончались 823 человека.

Выздоровели за сутки 164 человека. Число пациентов в стационарах выросло на пять человек; сейчас в больнице находятся 552 жителя Карелии. // Фото: pixabay