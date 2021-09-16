Часть дворов в Петрозаводске благоустроят на год раньше срока

Некоторые дворы Петрозаводска, которые вошли в профильную программу 2022 года и должны быть благоустроены, уже начали приводить в порядок. В мэрии сообщили, что по нескольким адресам придомовые территории асфальтируют.

Город начал выполнять федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» следующего года уже нынешней осенью. Ряд дворов планируют заасфальтировать до начала зимы.

Работы собираются провести по 12 адресам в различных районах Петрозаводска.

В частности, благоустроят дворы домов № 5 на улице Петрова, № 24 на улице Сусанина, №№ 11, 11Б, 13 и 43 на Балтийской улице, №№ 10, 12, 14, 22 на улице Архипова, № 17 на Лесном проспекте и № 9 в Ругозерском переулке.

На этих территориях уже в следующем году установят скамейки, освещение и урны. На все работы будет в течение трех лет действовать гарантия.

Асфальтирование в Ругозерском переулке и на улице Балтийской уже началось. // Фото: источник