Почтовую площадь и проезд на Древлянке начали асфальтировать

Восстановление дорог продолжается в Петрозаводске. В четверг, 16 сентября, подрядчик начал асфальтировать Почтовый проезд и одноименную площадь, сообщили в мэрии.

Ремонтируют в первую очередь те объекты, на состояние которых горожане жаловались чаще всего.

Также подрядчик работает на Красной улице, он отфрезеровал старое покрытие около ТРЦ «Макси» и на участке между улицами Анохина и Шотмана, в Надвоицком проезде, Ругозерском переулке и на улице Льва Толстого.

Эти участки подготовили под укладку нового асфальтобетонного покрытия. После завершения работ на Почтовой площади дорожники начнут ремонт тротуара около дома № 47 на Первомайском проспекте.

Подрядчик по муниципальному контракту восстановит более 20 объектов в разных районах Петрозаводска. Средства выделили из Дорожного фонда Карелии. // Фото: PIRO4D/Pixabay