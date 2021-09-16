Дети в садиках Сегежи замерзают без отопления

Родители Сегежи возмущены отсутствием отопления в детских садах. Они поделились своими эмоциями в соцсетях. Тем временем республиканские власти обещают, что тепло дадут до понедельника.

- Помогите! Маленькие сегежане замерзают! – написала жительница города в группе «Подслушано в Сегеже».

Женщина сообщила, что в детсаду № 22 нет отопления и горячей воды.

- Температура в игровой комнате 15 градусов, в горшечной и спальне находиться невозможно. Наполняемость группы 32 ребенка, - уточнила она.

Сегежанка посетовала, что в городе есть официальные структуры и чиновники, есть градообразующее предприятие. Но бригады сантехников в садике нет.

- Стыдно, господа, - констатировала она.

Спустя несколько часов на официальном сайте правительства Карелии появилось сообщение, что решить проблему району помогут республиканские власти.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что во время визита в Сегежский район жители жаловались ему на холод в детских садах.

Глава Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на совещании по итогам поездки в район доложил, что с начала отопительного сезона в Сегеже произошло 24 прорыва теплосетей.

Не успели устранить 10 повреждений, в результате без тепла остаются 17 многоквартирных домов и три детских сада.

- Главная причина – высокая изношенность сетей отопления, - сказал Россыпнов. - Чтобы полностью их заменить в Сегеже, требуется более миллиарда рублей. Сейчас на ликвидации аварии работают три ремонтные бригады, если будет потребность – будут присланы специалисты из других районов.

Глава республики потребовал устранить аварию и подключить к теплу дошкольные учреждения не позднее понедельника, 20 сентября. // Фото: правительство Карелии