Дети в садиках Сегежи замерзают без отопления
Родители Сегежи возмущены отсутствием отопления в детских садах. Они поделились своими эмоциями в соцсетях. Тем временем республиканские власти обещают, что тепло дадут до понедельника.
- Помогите! Маленькие сегежане замерзают! – написала жительница города в группе «Подслушано в Сегеже».
Женщина сообщила, что в детсаду № 22 нет отопления и горячей воды.
- Температура в игровой комнате 15 градусов, в горшечной и спальне находиться невозможно. Наполняемость группы 32 ребенка, - уточнила она.
Сегежанка посетовала, что в городе есть официальные структуры и чиновники, есть градообразующее предприятие. Но бригады сантехников в садике нет.
- Стыдно, господа, - констатировала она.
Спустя несколько часов на официальном сайте правительства Карелии появилось сообщение, что решить проблему району помогут республиканские власти.
Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что во время визита в Сегежский район жители жаловались ему на холод в детских садах.
Глава Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на совещании по итогам поездки в район доложил, что с начала отопительного сезона в Сегеже произошло 24 прорыва теплосетей.
Не успели устранить 10 повреждений, в результате без тепла остаются 17 многоквартирных домов и три детских сада.
- Главная причина – высокая изношенность сетей отопления, - сказал Россыпнов. - Чтобы полностью их заменить в Сегеже, требуется более миллиарда рублей. Сейчас на ликвидации аварии работают три ремонтные бригады, если будет потребность – будут присланы специалисты из других районов.
Глава республики потребовал устранить аварию и подключить к теплу дошкольные учреждения не позднее понедельника, 20 сентября. // Фото: правительство Карелии