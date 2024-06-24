Первый случай клещевого энцефалита зарегистрирован в Карелии

Число жертв нападений клещей в Карелии увеличивается с каждой неделей. По информации Роспотребнадзора на 23 июня, в медорганизации региона с жалобами на присосавшихся клещей обратились 1603 человек, включая 305 несовершеннолетних. В Петрозаводске зарегистрировано 813 обращений, из них детей - 153.

В Карелии зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза (из них один у ребенка), один случай клещевого вирусного энцефалита (у взрослого). Также фиксировался один случай моноцитарного эрлихиоза человека, но как уточнили в управлении, диагноз был отменен.

Клещи проявляют активность почти по всей республике. Обращения фиксируют в Олонецком, Прионежском, Кондопожском, Пряжинском, Пудожском, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Беломорском, Медвежьегорском, Сегежском, Суоярвском, Лоухском и Муезерском районах и округах, а также в Костомукше и Петрозаводске. // фото unsplash.com