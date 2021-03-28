Первых бабочек и лебедей заметили в Карелии

Бабочки проснулись в Карелии. Фотографии первых насекомых на фоне снега появились в паблике «Лахденпохья-Навсегда!».

«Весна. Прилетают первые бабочки», - сказано в комментарии к снимкам.

На днях на водоеме в республике заметили группу лебедей. Фотография белоснежных величественных птиц опубликована в паблике «64 параллель онлайн».

Ранее в Петрозаводске сфотографировали подснежники. А местные жители похвастались проснувшимися пчелами. (фото на главной news.tut.by)