28 марта 2021, 14:18
Соцсети

Первых бабочек и лебедей заметили в Карелии

Фотографии, на которых запечатлены первые признаки прихода весны, появились в соцсети

Бабочки проснулись в Карелии. Фотографии первых насекомых на фоне снега появились в паблике «Лахденпохья-Навсегда!».

«Весна. Прилетают первые бабочки», - сказано в комментарии к снимкам.

 

На днях на водоеме в республике заметили группу лебедей. Фотография белоснежных величественных птиц опубликована в паблике «64 параллель онлайн».

 

Ранее в Петрозаводске сфотографировали подснежники. А местные жители похвастались проснувшимися пчелами. (фото на главной news.tut.by)

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Метки: 
весна
новости Карелии
новости петрозаводска
пчелы
бабочки
лебеди
Соцсеть