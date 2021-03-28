28 марта 2021, 14:18
Первых бабочек и лебедей заметили в Карелии
Фотографии, на которых запечатлены первые признаки прихода весны, появились в соцсети
Бабочки проснулись в Карелии. Фотографии первых насекомых на фоне снега появились в паблике «Лахденпохья-Навсегда!».
«Весна. Прилетают первые бабочки», - сказано в комментарии к снимкам.
На днях на водоеме в республике заметили группу лебедей. Фотография белоснежных величественных птиц опубликована в паблике «64 параллель онлайн».
Ранее в Петрозаводске сфотографировали подснежники. А местные жители похвастались проснувшимися пчелами. (фото на главной news.tut.by)