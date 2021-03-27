27 марта 2021, 15:50
Соцсети

Жители Сегежи встревожились появлением белого налета на деревьях

Росприроднадзор намерен совершить выездную проверку

Деревья в Сегеже 25 марта покрыл белый налет. Сегежане обеспокоились «известковой атакой» и пожаловались в Минприроды Карелии. Об этом сообщает паблик «Отражение. Карлия».

26 марта экоактивисты собрали образцы у городского суда и аллеи Катанандова.  

«Что с нашими легкими? Надеюсь, никто не думает, что это изморозь в +5? Деревья в районе городского суда в белом налете. Зрелище пугающее»,

- пишут местные жители в паблике «Сегежские Будни».

Сегежене предполагают, что налет может быть последствием выброса оксида кальция или извести.

В комментарии к посту Минприроды Карелии сообщило, что для проверки информации министерство направило обращения в Роспоребнадзор и Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора, а также в адрес АО «Сегежский ЦБК».

По информации ЦБК, производственных аварий, сверхнормативных выбросов, экологических опасных происшествий за последнее время не происходило.

По информации Росприроднадзора, запланирована выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта, в ходе которой будут проверены факты несанкционированного выброса загрязняющих веществ. Специалисты проведут «натурные исследования атмосферного воздуха». (фото vk.com)

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Метки: 
Сегежа
Соцсеть
белый налет
Минприроды РК
новости Карелии
Росприроднадзор
деревья