Жители Сегежи встревожились появлением белого налета на деревьях

Деревья в Сегеже 25 марта покрыл белый налет. Сегежане обеспокоились «известковой атакой» и пожаловались в Минприроды Карелии. Об этом сообщает паблик «Отражение. Карлия».

26 марта экоактивисты собрали образцы у городского суда и аллеи Катанандова.

«Что с нашими легкими? Надеюсь, никто не думает, что это изморозь в +5? Деревья в районе городского суда в белом налете. Зрелище пугающее»,

- пишут местные жители в паблике «Сегежские Будни».

Сегежене предполагают, что налет может быть последствием выброса оксида кальция или извести.



В комментарии к посту Минприроды Карелии сообщило, что для проверки информации министерство направило обращения в Роспоребнадзор и Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора, а также в адрес АО «Сегежский ЦБК».

По информации ЦБК, производственных аварий, сверхнормативных выбросов, экологических опасных происшествий за последнее время не происходило.

По информации Росприроднадзора, запланирована выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта, в ходе которой будут проверены факты несанкционированного выброса загрязняющих веществ. Специалисты проведут «натурные исследования атмосферного воздуха». (фото vk.com)