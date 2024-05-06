06 мая 2024, 20:27
Первоклассница отжалась больше 1000 раз и установила рекорд
Девочка-богатырь смогла отжаться 1501 раз
В Перми первоклассница отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд, пишет «Лента.ру». О достижении одной из самых сильных россиянок рассказал в соцсети блогер Демьян Тарасов.
По его словам, исторический момент случился на Кубке Пармы 5 мая. Пермская девочка-богатырь установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин.
В прошлый раз девочка отжалась 601 раз. Рекорд семилетней россиянки зафиксировал Российский союз боевых искусств Пермского края.
Ранее девочка демонстрировала другие достижения – больше всех отжалась на доске с гвоздями, подняла гирю на одной ноге. // фото freepik.com/