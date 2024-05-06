Первоклассница отжалась больше 1000 раз и установила рекорд

В Перми первоклассница отжалась 1501 раз и установила мировой рекорд, пишет «Лента.ру». О достижении одной из самых сильных россиянок рассказал в соцсети блогер Демьян Тарасов.

По его словам, исторический момент случился на Кубке Пармы 5 мая. Пермская девочка-богатырь установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин.

В прошлый раз девочка отжалась 601 раз. Рекорд семилетней россиянки зафиксировал Российский союз боевых искусств Пермского края.

Ранее девочка демонстрировала другие достижения – больше всех отжалась на доске с гвоздями, подняла гирю на одной ноге. // фото freepik.com/