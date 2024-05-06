Карелия присоединится к соревнованиям «Российский азимут»

Петрозаводск присоединится к всероссийским соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский азимут». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Соревнования пройдут 19 мая. Площадкой для их проведения станет набережная Онежского озера. Старт турнира - в 12 часов.

Для участия в «Российском азимуте» необходимо предварительно зарегистрироваться. Регистрация возможна на портале госуслуг. // Фото: freepik.com / Jcomp